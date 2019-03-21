Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 получит поддержку NFC и Bluetooth 5.0

В базе отраслевой группы Bluetooth SIG обнаружились сведения о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 4, который еще не был представлен официально. Новинка, как и Mi Band 3, получит две версии: с поддержкой NFC и без. Обе версии смогут похвастаться поддержкой Bluetooth 5.0. Текущая модель, как известно, имеет поддержку Bluetooth 4.2. Все это повлияет на скорость установки связи со смартфоном и увеличение радиуса действия. Также новый Mi Band будет фиксировать ЧСС, снимать ЭКГ и при этом получит более крупный экран. Дебют фитнес-трекера ожидается в апреле-мае этого года.