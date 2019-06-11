Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Компания Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Band 4, одной из главных особенностей которого стал 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 240:120 пикселей и закаленным стеклом 2,5D. Новинка также характеризуется различными темами оформления, встроенным голосовым помощником, управлением жестами, оптическим датчиком ЧСС, шестиосным акселерометром, шестью режимами работы, защитой от воды, аккумулятором на 135 мАч и версией с модулем NFC. Браслет появится в китайской продаже 14 июня по цене 25 долларов за базовую версию, 33 доллара за версия с NFC и 50 долларов за Band 4 Avengers Alliance для фанатов «Мстителей».