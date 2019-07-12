Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам фитнес-браслета Mi Band 4, который оценен в 2990 рублей. Напомним, что одной из главных особенностей новинки стал 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 240:120 пикселей и закаленным стеклом 2,5D. Браслет также характеризуется различными темами оформления, встроенным голосовым помощником, управлением жестами, оптическим датчиком ЧСС, шестиосным акселерометром, шестью режимами работы, защитой от воды, аккумулятором на 135 мАч и версией с модулем NFC.