Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 11 выпустили в Европе

Компания Xiaomi дала старт европейским продажам фитнес-трекера Smart Band 11, который уже продается в Китае. Новинка оснащается 1,72-дюймовым AMOLED‑дисплеем с разрешением 212:520 точек, кадровой частотой 60 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, корпусом толщиной 9,99 мм, водонепроницаемостью уровня 5ATM, поддержкой 150 спортивных режимов, отслеживанием пульса, уровня кислорода в крови, уровня стресса и качества сна, батареей 233 мАч с автономностью до 21 дня или до 6 дней с включенным Always on Display (AoD), чёрной, серебристой и розовой расцветками. Базовая версия стоит 60 евро, а вариант с поддержкой NFC обойдется в 80 евро. По сравнению с прошлым поколением новое подорожало на 20%.