Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $110

Компания Huawei представила смарт-часы Watch Fit, которые также можно назвать и фитнес-трекером. Новинка характеризуется 1,64-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 280:456 пикселей (плотность 326 PPI), акселерометром, приёмником GPS, датчиком частоты сердечных сокращений, возможностью оценивать уровень насыщения крови кислородом, 4 ГБ флеш-памяти, герметичным корпусом с размерами 46:30:10,7 мм и массой 21 г, 12 режимами быстрых тренировок с анимированными инструкциями, 11 спортивными режимами, автономностью до 10 дней и поддержкой смартфонов под управлением Android и iOS. Гаджет появится в продаже 3 сентября по цене в 110 долларов.