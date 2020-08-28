Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $110

Компания Huawei представила смарт-часы Watch Fit, которые также можно назвать и фитнес-трекером. Новинка характеризуется 1,64-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 280:456 пикселей (плотность 326 PPI), акселерометром, приёмником GPS, датчиком частоты сердечных сокращений, возможностью оценивать уровень насыщения крови кислородом, 4 ГБ флеш-памяти, герметичным корпусом с размерами 46:30:10,7 мм и массой 21 г, 12 режимами быстрых тренировок с анимированными инструкциями, 11 спортивными режимами, автономностью до 10 дней и поддержкой смартфонов под управлением Android и iOS. Гаджет появится в продаже 3 сентября по цене в 110 долларов.

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