Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro получит четверную камеру

В сеть утекли официальные тизеры флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит основную камеру с четырьмя модулями, а не с одним, как предполагалось ранее. Главный модуль основан на датчике изображения разрешением 48 Мп. Видимо, предыдущие заявления о 100 Мп снимках учитывали суммарное разрешение всех модулей. Также тизеры подтверждают наличие топового восьмиядерного процессора Snapdragon 855, экрана, занимающего 90% площади передней панели, подэкранного сканера отпечатков пальцев шестого поколения, аккумулятора на 4000 мАч и медной тепловой трубки для лучшего охлаждения. Официальная премьера смартфона состоится 23 апреля.