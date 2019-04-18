Флагманский смартфон Lenovo Z6 Pro получит четверную камеру

2019-04-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo Z6 Pro получил четверную камеру; [38]
В сеть утекли официальные тизеры флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит основную камеру с четырьмя модулями, а не с одним, как предполагалось ранее. Главный модуль основан на датчике изображения разрешением 48 Мп. Видимо, предыдущие заявления о 100 Мп снимках учитывали суммарное разрешение всех модулей. Также тизеры подтверждают наличие топового восьмиядерного процессора Snapdragon 855, экрана, занимающего 90% площади передней панели, подэкранного сканера отпечатков пальцев шестого поколения, аккумулятора на 4000 мАч и медной тепловой трубки для лучшего охлаждения. Официальная премьера смартфона состоится 23 апреля.


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