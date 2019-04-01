Fnatic укомплектовывают состав добавлением Brollan'a

Недавно ходили слухи о приобретении командой Fnatic пятого игрока, чтобы закрыть вопрос о составе и комплектации команды Fnatic в CS: GO. С момента ухода Робина "flusha" Реннквиста , команде пришлось временно воспользоваться услугами бельгийского дублера Адиля "ScreaM" Бенрлитома .
Сроком службы услугами машины для выстрела в голову Адиля "ScreaM" Бенрлитома был прерван чуть более чем за две недели, так как молодой шведский талант Людвик " Brollan "Бролин был подписан на постоянную роль в команде Fnatic.
С добавлением Brollan,в команду Fnatic по CS:GO ,состав команды теперь выглядит следующим образом :
- Ричард "Xizt" Landström
- Jesper "JW" Wecksell
- Freddy "KRiMZ" Johansson
- Саймон "твист" Элиассон
- Людвик " Brollan "Бролин