Fnatic укомплектовывают состав добавлением Brollan'a

Недавно ходили слухи о приобретении командой Fnatic пятого игрока, чтобы закрыть вопрос о составе и комплектации команды Fnatic в CS: GO. С момента ухода Робина "flusha" Реннквиста , команде пришлось временно воспользоваться услугами бельгийского дублера Адиля "ScreaM" Бенрлитома .

Сроком службы услугами машины для выстрела в голову Адиля "ScreaM" Бенрлитома был прерван чуть более чем за две недели, так как молодой шведский талант Людвик " Brollan "Бролин был подписан на постоянную роль в команде Fnatic.

Ричард "Xizt" Landström

Jesper "JW" Wecksell

Freddy "KRiMZ" Johansson

Саймон "твист" Элиассон

Людвик " Brollan "Бролин

С добавлением Brollan,в команду Fnatic по CS:GO ,состав команды теперь выглядит следующим образом :