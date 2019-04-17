Forbes запустил голосование за участников рейтинга «30 до 30»

На сайте Forbes началось голосование за номинантов рейтинга «30 до 30». В лонг-лист вошли «самые перспективные россияне моложе 30 лет», в их числе — Роман "RAMZES666" Кушнарёв.

Игрок Virtus.pro представлен в номинации «Спорт и киберспорт». Его конкурентами стали девять спортсменов, в том числе футболист сборной России и ФК «Монако» Александр Головин, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и фигуристка Алина Загитова.

Итоговый список опубликуют 25 апреля, попадут только три человека из номинации «Спорт и киберспорт».

Победителям во всех десяти номинациях будет посвящён июньский номер журнала Forbes.