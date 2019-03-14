«ФотоМАСТЕР» - Простая программа для редактирования фото

Вы любите фотографироваться и выкладывать полученные фотки в сеть? Кажется, пришло время загружать не просто фотографии, а обработанные шедевры. Да, профессиональные программы для редактирования фото необходимо осваивать длительное время и приходится искать, что-то более простое и доступное для начинающих пользователей. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличный инструмент для редактирования ваших фотографий. Встречайте, перед вами «ФотоМАСТЕР». Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

«ФотоМАСТЕР»

Если вы хотите сразу же приступить к работе и знакомству с программой фотомастер , то обязательно посетите интернет-ресурс photoline.ru, где вы сможете получить ответы на все интересующие вас вопросы.Согласитесь, что большинство людей привыкло к тому, что программы для того, чтобы качественно обработать фотографии должны представлять из себя сложную конструкцию, которые необходимо изучать длительное время и обычный пользователь не сможет освоить ее за короткий промежуток времени. Ведь все еще есть те, кто обращаются к платным услугам даже для того, чтобы удалить лишние шумы с фото и убрать красные глаза. Программа «ФотоМАСТЕР» позволяет быстро решить данную проблему даже самому неопытному пользователю. Давайте познакомимся с некоторыми возможностями данного инструмента.

В данной программе нет никаких нагроможденной панели задач и все инструменты находятся в специальных вкладках.

Если вы хотите узнать более подробную информацию о том или ином инструменте, то вам достаточно просто нажать на значок вопроса и узнать всю необходимую информацию.

Большая часть параметров настраивается при помощи ползунков. То есть вам не нужно выставлять какие-либо значения.

Все необходимые инструменты, позволяющие выполнять цветокоррекцию, функции для ретуширования и накладывать готовые эффекты и делать надписи, уже заложены в программу «ФотоМАСТЕР», и, что не мало важно, любой желающий сумеет быстро разобраться в их работе по нескольким причинам:

Даже если взять, к примеру, популярный Adobe Photoshop, без определенных навыков вам будет довольно трудно разобраться в интерфейсе данной программы. В «ФотоМАСТЕР» же все совершенно по-другому. Если вам, к примеру, необходимо немного поправить лицо на полученном снимке, вам достаточно просто открыть вкладку «Ретушь» и выбрать ту или иную функцию. Все очень просто и доступно. Кроме того, пользователей порадует большая база различных эффектов, которые позволяют получить моментальную обработку ваших фотографий.