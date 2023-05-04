Фоторедактор Windows 11 получил массу новых функций

Компания Microsoft тестирует свежее обновления для своего приложения Фото в Windows 11, включая инструмент Spot Fix для удаления дефектов на фотографиях и новую функцию слайд-шоу. Пользователи Windows 11 в каналах Canary и Dev могут немедленно получить доступ к этим новым функциям, и они должны быть доступны всем пользователям Windows 11 в ближайшие месяцы, если тестирование пройдёт так, как планируют в компании. Основным нововведением обновления выступает именно инструмент Spot Fix, который позволит удалять дефекты или нежелательные области на фотографиях. Это может показаться похожим на функцию Magic Eraser, которую предлагает Google, но, к сожалению, это скорее инструмент для ретуширования, который пытается соответствовать содержанию в остальной части фотографии.

Вы можете настроить размер кисти, но это не то же самое, что выбрать объект и волшебным образом заставить его исчезнуть. Впрочем, это лишь начало, потому что компания Microsoft в последнее время достаточно активно работает над технологиями на базе искусственного интеллекта и, вероятно, если всё пойдёт по плану, то в конечном итоге пользователи получат более качественный редактор фотографий. Возможно, в нём даже появятся функции на базе текстовых команд, которые будут удалять объекты в кадре без необходимости что-либо выделять мышкой и удалять в ручном режиме, что, конечно, выглядит крайне интересным решением. Будем ждать следующих апдейтов от компании Microsoft.
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