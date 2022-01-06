Франция оштрафовала Google и Meta на 238 млн долларов

Компании Google и Meta, ранее известная как Facebook, теперь должны выплатить Франции общий штраф в размере 238 миллионов долларов. CNIL, французский регулятор данных, оштрафовал обе компании за нарушение правил конфиденциальности ЕС. Оба технологических гиганта упростили для пользователей принятие файлов cookie на своих веб-сайтах, но не упростили для пользователей возможность отказа от отслеживающих файлов cookie. CNIL заявила, что сайты facebook.com, google.fr и youtube.com предлагают немедленное согласие на отслеживание файлов cookie только нажатием кнопки. Однако на этих веб-сайтах нет аналогичной кнопки для отказа от файлов cookie. Вместо этого они усложнили пользователям задачу отказа от отслеживания веб-сайтами.

Согласно комитету CNIL, упрощение принятия файлов cookie по сравнению с отказом от них влияет на свободу согласия пользователя. Когда пользователь посещает веб-сайт, он хочет как можно быстрее найти то, что ищет. Делая принятие файлов cookie проще, чем отказ, Google и Meta влияют на выбор пользователя в пользу согласия. CNIL оштрафовала Google на 150 миллионов евро (170 миллионов долларов) и Meta на 60 миллионов евро (68 миллионов долларов). В дополнение к штрафам, CNIL потребовал, чтобы Google и Meta предоставили французским пользователям возможность отклонять файлы cookie отслеживания так же легко, как они их принимали. Обеим компаниям было дано три месяца на выполнение поручения, иначе штрафы вновь возобновятся.
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