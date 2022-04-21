Функция сообщений Apple, размывающая наготу, выходит на международный уровень

Функция Apple «Безопасность в сообщениях», которая предназначена для автоматического размытия изображений, содержащих наготу и неуместный контент, отправленных детям с помощью службы обмена сообщениями компании, теперь развертывается в других странах. После запуска в США в прошлом году эта функция теперь доступна в приложениях «Сообщения» на iOS, iPadOS и macOS для пользователей в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Точные сроки неизвестны, но The Guardian сообщает, что функция появится в Великобритании в скором времени.

Сканирование сообщения происходит на устройстве и не влияет на сквозное шифрование сообщений. Опциональная функция сканирует входящие и исходящие изображения на наличие материалов «сексуального характера» для защиты детей. Если изображение найдено, оно становится размытым, и предоставляются рекомендации по поиску помощи, а также заверения в том, что можно не просматривать изображение и выйти из беседы. Как и в первом выпуске в США, у детей будет возможность отправить сообщение взрослому, которому они доверяют, о помеченной фотографии. Когда Apple первоначально объявила об этой функции в августе прошлого года , она предположила, что это уведомление будет происходить автоматически.
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