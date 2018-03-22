Futuremark демонстрирует Raytracing Demo с DirectX 12

Futuremark очень рад присоединиться к Microsoft, после чего они представили нашу работу по разработке практических приложений реального времени для новой технологии Raytracing. В случае, если вы его пропустили, большими новостями из GDC на этой неделе стало объявление Microsoft о DirectX Raytracing. DirectX Raytracing (DXR) - это новая функция в DirectX 12, которая открывает двери для нового класса графических технологий реального времени для игр.
Точные отражения в реальном времени с помощью DirectX Raytracing
Оказание точных отражений в режиме реального времени затруднено. При использовании существующих методов, существует множество проблем и ограничений. В течение последних нескольких месяцев мы изучали способы комбинирования DirectX Raytracing с существующими методами для решения некоторых из этих проблем.
Raytracing - это не новая техника, но до недавнего времени она слишком требовала вычислительного использования в играх реального времени. С современными графическими процессорами теперь можно использовать растеризацию для большей части рендеринга и меньшее количество трассировки лучей для улучшения теней, отражений и других эффектов, которые трудно достичь с помощью традиционных методов. Наша демо-версия DXR работает в режиме реального времени на текущем оборудовании GPU и, поскольку она основана на существующих методах, ее относительно легко реализовать в нашем игровом движке DirectX 12. Мы гордимся тем, что являемся одним из первых разработчиков, которые решили работать с DirectX Raytracing, и мы очень рады возможности для этого нового API. FM рада сообщить, что мы будем использовать DirectX Raytracing в новом тестовом тесте 3DMark, который, как мы надеемся, выйдет к концу года.
Точные отражения в реальном времени с помощью DirectX Raytracing
Оказание точных отражений в режиме реального времени затруднено. При использовании существующих методов, существует множество проблем и ограничений. В течение последних нескольких месяцев мы изучали способы комбинирования DirectX Raytracing с существующими методами для решения некоторых из этих проблем.
Практическая трассировка в реальном времени для игр
Raytracing - это не новая техника, но до недавнего времени она слишком требовала вычислительного использования в играх реального времени. С современными графическими процессорами теперь можно использовать растеризацию для большей части рендеринга и меньшее количество трассировки лучей для улучшения теней, отражений и других эффектов, которые трудно достичь с помощью традиционных методов. Наша демо-версия DXR работает в режиме реального времени на текущем оборудовании GPU и, поскольку она основана на существующих методах, ее относительно легко реализовать в нашем игровом движке DirectX 12. Мы гордимся тем, что являемся одним из первых разработчиков, которые решили работать с DirectX Raytracing, и мы очень рады возможности для этого нового API. FM рада сообщить, что мы будем использовать DirectX Raytracing в новом тестовом тесте 3DMark, который, как мы надеемся, выйдет к концу года.