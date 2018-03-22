Futuremark демонстрирует Raytracing Demo с DirectX 12

Futuremark очень рад присоединиться к Microsoft, после чего они представили нашу работу по разработке практических приложений реального времени для новой технологии Raytracing.В случае, если вы его пропустили, большими новостями из GDC на этой неделе стало объявление Microsoft о DirectX Raytracing. DirectX Raytracing (DXR) - это новая функция в DirectX 12, которая открывает двери для нового класса графических технологий реального времени для игр.Точные отражения в реальном времени с помощью DirectX RaytracingОказание точных отражений в режиме реального времени затруднено. При использовании существующих методов, существует множество проблем и ограничений. В течение последних нескольких месяцев мы изучали способы комбинирования DirectX Raytracing с существующими методами для решения некоторых из этих проблем.

Практическая трассировка в реальном времени для игрRaytracing - это не новая техника, но до недавнего времени она слишком требовала вычислительного использования в играх реального времени. С современными графическими процессорами теперь можно использовать растеризацию для большей части рендеринга и меньшее количество трассировки лучей для улучшения теней, отражений и других эффектов, которые трудно достичь с помощью традиционных методов. Наша демо-версия DXR работает в режиме реального времени на текущем оборудовании GPU и, поскольку она основана на существующих методах, ее относительно легко реализовать в нашем игровом движке DirectX 12. Мы гордимся тем, что являемся одним из первых разработчиков, которые решили работать с DirectX Raytracing, и мы очень рады возможности для этого нового API. FM рада сообщить, что мы будем использовать DirectX Raytracing в новом тестовом тесте 3DMark, который, как мы надеемся, выйдет к концу года.