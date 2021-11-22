GIGABYTE выпускает DRM Fix Tool для процессоров Intel Alder Lake

Выпустив процессоры Intel Alder Lake, компания представила довольно интересную концепцию сочетания высокопроизводительных и высокоэффективных ядер в одной конструкции. Этот гибридный подход сочетает в себе производительные P-ядра на основе архитектуры Golden Cove с высокоэффективными E-ядрами на основе дизайна Gracemont. Хотя Intel приложила много усилий для оптимизации программного обеспечения для Alder Lake, иногда возникают проблемы, которые сохраняются при запуске старых игр. В основе процессоров ADL планировщик потоков решает, какая задача выполняется на ядрах P или E, и обеспечивает выбор лучшего ядра для работы.

Однако многие пользователи знают, что электронные ядра могут распознаваться программным обеспечением DRM как другая система и вызывать проблемы на машинах 12-го поколения. GIGABYTE разработала программный инструмент для своих материнских плат Z690, чтобы решить эту проблему, который позволяет активировать E-core по запросу. Пользователи могут легко «припарковать» или «снять» E-ядра и позволить некоторым старым играм работать эффективно с помощью P-ядер. DRM Fix Tool - это легкая утилита, которая, к сожалению, работает исключительно на материнских платах GIGABYTE. Его размер меньше мегабайта, и он не требует специальной установки. Тем не менее, это отличное дополнение для клиентов GIGABYTE, и все, что ему нужно - это запустить последнее обновление BIOS.