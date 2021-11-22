GIGABYTE выпускает DRM Fix Tool для процессоров Intel Alder Lake

Однако многие пользователи знают, что электронные ядра могут распознаваться программным обеспечением DRM как другая система и вызывать проблемы на машинах 12-го поколения. GIGABYTE разработала программный инструмент для своих материнских плат Z690, чтобы решить эту проблему, который позволяет активировать E-core по запросу. Пользователи могут легко «припарковать» или «снять» E-ядра и позволить некоторым старым играм работать эффективно с помощью P-ядер. DRM Fix Tool - это легкая утилита, которая, к сожалению, работает исключительно на материнских платах GIGABYTE. Его размер меньше мегабайта, и он не требует специальной установки. Тем не менее, это отличное дополнение для клиентов GIGABYTE, и все, что ему нужно - это запустить последнее обновление BIOS.