Game Ready Driver 441.66 с оптимизацией для игры

NVIDIA выпустила драйвер Game Ready (версия 441.66). Он доступен в GeForce Experience или на официальном сайте NVIDIA. В новом обновлении добавлена оптимизация для MechWarrior 5: Mercenaries и Detroit: Become Human. Обе игры доступны только в магазине Epic Games. MechWarrior 5: Mercenaries получит трассировку лучей и поддержку NVIDIA DLSS.

Исправлены недочеты и ошибки в некоторых играх. В игре Fallout 76 падал показатель FPS при включенном G-SYNC. У пользователь GeForce GTX 1060 6GB панель управления NVIDIA сообщала о неверном размере кадрового буфера графического процессора. Forza Motorsport 7 начинала зависать после нескольких кругов. У обладателей карт GeForce GTX 1080 Ti в свойствах звука Windows не было опции объемного звука 5.1 или 7.1.