Несмотря на то, что рынок спортивных браслетов постепенно падает, производители пытаются хоть как-то поднять свой уровень продаж и показывают все новые и новые модели. Например, вот показали новый браслет Garmin Vivofit 4 с цветным дисплеем - на нем очень удобно смотреть на информацию, получать достаточно данных о своем теле, калориях и так далее. Правда, если вы пользуетесь браслетом для спорта, то понимаете, что наличие цветного дисплея совершенно не важно. Во время пробежки или занятий спортом можно спокойно посмотреть на дисплей и получить все нужные вам данные с любого типа экрана, а вот такое цветное дополнение сильно поднимет стоимость продукта. Никто не хочет покупать браслеты для спорта, которые стоят как смартфона, так что я не сильно верю в популярность продукта Garmin Vivofit 4 на рынке.