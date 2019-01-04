Где бесплатно слушать русские песни?

2019-01-04, Автор - Айдар Ибрагимов; [62]

Интернет стремительно меняется и особенно в этом отличился Рунет, в котором постепенно все становится платным. Еще недавно один из сотрудников Ростелекома предлагал сделать трафик платным и отменить безлимитные тарифы, тем самым, заставить пользователей платить за то, что они скачивают - своеобразный налог "Михалкова", который собирается с продавцов техники хранящей, либо копирующей цифровую информацию. Ситуация до подобного абсурда еще не дошла, но социальная сеть Вконтакте вначале обучила пользователей слушать музыку бесплатно, а затем сделала всю музыку платной. Так где же сегодня бесплатно слушать русские песни?

Русские песни бесплатно для прослушивания доступны на многих сайтах в Интернете, главное для их поиска пользоваться поисковой системой Google, которая зачастую не стесняясь выдает ссылки на такие популярные сайты как зайцев.нет, zimp3.net и т.д. Вы можете зайти на данные сайты через браузер, включить музыку и заниматься своими делами. Аналогично можно действовать на смартфонах, планшетах. Как правило, на данных сайтах никакая аудиореклама в русские песни не встраивается.

Совершенно иное дело, социальная сеть Вконтакте. Вы также можете слушать с нее музыку, если будете заходить в свой профиль не через мобильное приложение, а через браузер. Но тут возникнет проблема - при воспроизведении многих дорожек будет встроена аудиореклама. Для того чтоб уменьшить количество рекламы вы можете принудительно в браузере подчищать Cookie, которые будут сообщать рекламной сети чем вы интересуетесь и какую рекламу вам надо предлагать. Если Cookie нет - информации о вас нет, следовательно, вы прослушаете только рекламу без таргетинга.

Аналогично можно слушать музыку бесплатно через YouTube, но это удобно и возможно только если вы делаете это за компьютером. Включите в отдельной вкладке свой список воспроизведения, откройте вторую пустую вкладку и занимайтесь своими делами. Открытая пустая вкладка избавит вас от рекламы, которая будет требовать "Пропустить", либо досмотреть, а те банеры которые всплывают вам неинтересны, так как вы только слушаете музыку.

Естественно, остаются доступными для прослушивания русские песни после скачивания. Скачать их можно с любого сервиса, торрент-трекера, в том числе заблокированных в некоторых странах - инструкции открытия доступа к данным сайтам широко разрекламированы в видеоинструкциях YouTube и статьях на различных сайтах. Единственный минус данного метода - это необходимость скачивания и оффлайн прослушивания, от чего многие из нас уже отвыкли, либо вовсе еще не успели научиться в виду отсутствия надобности.


Комментарии:
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над т...
Обзор Шагомер. Считаем шаги...
Обзор Шагомер. Считаем шагиВ повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физическ...
Вскрытие автомобиля - как открыть дверь...
Вскрытие автомобиля - как открыть дверьДостаточно часто, особенно когда вы торопитесь, вдруг вы замечаете, что потеряли ключи от автомобиля, ...
Сверхъестественное 14 сезон доступен он...
Сверхъестественное 14 сезон доступен онНи для кого не является секретом, что отечественные правообладатели вытирают ноги об своих пользовател...
Xiaomi Pocophone F2 показали на рендерах...
Xiaomi Pocophone F2 показали на рендерахВ сети активно обсуждают то, каким будет новый смартфон Xiaomi Pocophone F2. В выходе второй версии никто...
Samsung выпустит гибкий смартфон с тремя...
Samsung выпустит гибкий смартфон с тремяАналитики мобильного рынка уверены, что корейская компания Samsung покажет свой гибкий смартфон с системо...
Redmi станет отдельным брендом...
Redmi станет отдельным брендомГлава компании Xiaomi официально сообщил, что планирует превратить линейку смартфонов Redmi в отдельный б...
Philips показала телевизор 4K UHD Androi...
Philips показала телевизор 4K UHD AndroiНа выставке CES 2019 компания Philips показала свой новый умный телевизор под названием 4K UHD Android TV...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Samsung 960 EVO (MZ-V6E250BW). NVMe-накопитель, все еще молодцомОбзор Samsung 960 EVO (MZ-V6E250BW). NVMe-накопитель, все еще молодцом
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9 128GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 9 128GB
Обзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игр и общенияОбзор Trust GXT 210 USB. Микрофон для игр и общения
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона Google Pixel 3 XL 64GB
Обзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюденияОбзор EZVIZ Mini Trooper. Беспроводная система видеонаблюдения
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над т...
Обзор Шагомер. Считаем шаги...
Обзор Шагомер. Считаем шагиВ повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физическ...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. М...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. МВ последнее время механические клавиатуры стали невероятно популярными среди геймеров. Причин тому сразу ...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельба...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельбаМне всегда нравились интересные и необычные игры, которые могут подарить новые эмоции и ощущения от игров...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетно...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетноКомпания Chuwi, о которой мы уже не первый раз слышим, анонсировала свой очередной продукт под названием ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма Большая часть современных казуальных игровых проектов копируют уже успешные идеи других студий и разработ...
Предварительный обзор Lian Li LanCool On...
Предварительный обзор Lian Li LanCool OnЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то заметили, что буквально каждый второй производитель ко...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего ...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего Меня постоянно интересуют новые интересные мобильные игры, которые могут хотя бы удивить. В последнее вре...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. О...
Предварительный обзор Philips 499P9H1. ОВ последнее время на рынке появилось множество широкоформатных мониторов. Их даже слишком много стало — б...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушка...
Обзор Chilly Snow. Шикарная игрушкаВ последнее время очень редко на глаза попадается какие-то интересные игры, которые действительно стоят в...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. Отв...
Предварительный обзор Huawei Nova 4. ОтвНекоторое время назад в сети начали обсуждать возможность вывода фронтальной камеры на дисплей смартфона....
Предварительный обзор Cooler Master Wrai...
Предварительный обзор Cooler Master WraiВ последнее время производители компьютерного железа активно работают над внедрением подсветки в абсолютн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor