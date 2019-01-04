Где бесплатно слушать русские песни?

Интернет стремительно меняется и особенно в этом отличился Рунет, в котором постепенно все становится платным. Еще недавно один из сотрудников Ростелекома предлагал сделать трафик платным и отменить безлимитные тарифы, тем самым, заставить пользователей платить за то, что они скачивают - своеобразный налог "Михалкова", который собирается с продавцов техники хранящей, либо копирующей цифровую информацию. Ситуация до подобного абсурда еще не дошла, но социальная сеть Вконтакте вначале обучила пользователей слушать музыку бесплатно, а затем сделала всю музыку платной. Так где же сегодня бесплатно слушать русские песни?

Русские песни бесплатно для прослушивания доступны на многих сайтах в Интернете, главное для их поиска пользоваться поисковой системой Google, которая зачастую не стесняясь выдает ссылки на такие популярные сайты как зайцев.нет, zimp3.net и т.д. Вы можете зайти на данные сайты через браузер, включить музыку и заниматься своими делами. Аналогично можно действовать на смартфонах, планшетах. Как правило, на данных сайтах никакая аудиореклама в русские песни не встраивается.

Совершенно иное дело, социальная сеть Вконтакте. Вы также можете слушать с нее музыку, если будете заходить в свой профиль не через мобильное приложение, а через браузер. Но тут возникнет проблема - при воспроизведении многих дорожек будет встроена аудиореклама. Для того чтоб уменьшить количество рекламы вы можете принудительно в браузере подчищать Cookie, которые будут сообщать рекламной сети чем вы интересуетесь и какую рекламу вам надо предлагать. Если Cookie нет - информации о вас нет, следовательно, вы прослушаете только рекламу без таргетинга.

Аналогично можно слушать музыку бесплатно через YouTube, но это удобно и возможно только если вы делаете это за компьютером. Включите в отдельной вкладке свой список воспроизведения, откройте вторую пустую вкладку и занимайтесь своими делами. Открытая пустая вкладка избавит вас от рекламы, которая будет требовать "Пропустить", либо досмотреть, а те банеры которые всплывают вам неинтересны, так как вы только слушаете музыку.

Естественно, остаются доступными для прослушивания русские песни после скачивания. Скачать их можно с любого сервиса, торрент-трекера, в том числе заблокированных в некоторых странах - инструкции открытия доступа к данным сайтам широко разрекламированы в видеоинструкциях YouTube и статьях на различных сайтах. Единственный минус данного метода - это необходимость скачивания и оффлайн прослушивания, от чего многие из нас уже отвыкли, либо вовсе еще не успели научиться в виду отсутствия надобности.