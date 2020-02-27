Где найти редкие товары по лучшим ценам?

Едва ли не каждый день мы ищем и покупаем какой-либо товар в Интернете, однако иногда поиск нужной вещи превращается в долгий и мучительный процесс. Специально для таких ситуаций были созданы поисковые системы нового поколения, вроде https://ru.expertprice.com , на которых можно быстро и легко найти едва ли не любой товар. В этой заметке мы расскажем о преимуществах данного сайта.

Ассортимент

Одно из ключевых достоинств этой поисковой системы заключается в огромном количестве товаров. Только вдумайтесь, на сайте представлено почти пять миллионов предложений. Вы можете найти товары из таких категорий, как мужская и женская одежда, постельное белье, фотоаппараты, посудомоечные машины, сухой корм, смеситель для душа, подушки для дивана, стол из лсдп, слоновая кость, книги, ручки для двери, крепления для карниза, потолочные люстры, декоративные подушки, доводчики для ящиков, герметик для аквариума, топаз в золоте, сифон для кухонной мойки, солнцезащитные очки, торговые марки, детские матрасы, подставки для тортов, чехлы для пультов, японские мочалки, угловые мойки, золотые серьги, угловые диваны, лампочки накаливания, сверла по металлу и т.д. Категории можно фильтровать по алфавиту, но проще всего воспользоваться поиском.

География

Нельзя не отметить большое количество регионов. Вот лишь некоторые из городов: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Челябинск, Саратов, Самара, Воронеж, Ставрополь, Кемерово, Махачкала, Ярославль, Уфа, Новосибирск, Иркутск, Ульяновск, Набережные Челны, Сочи, Барнаул, Балашиха, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Ижевск, Томск, Тольятти, Ростов-на-Дону, Владивосток, Тюмень, Волгоград, Оренбург, Омск, Хабаровск, Красноярск и Новокузнецк.

Простой интерфейс

На главной вас встречает страница с поиском, в который нужно ввести название товара, выбрать город и нажать кнопку «Найти». Затем вы сможете фильтровать полученные результаты по цене и рейтингу, указать диапазон цен, выбрать все магазины или только крупные, а также указать предпочтительных производителей. Обычно количество предлагаемых товаров оказывается слишком большим, поэтому лучше пользоваться фильтрами в окне слева.

На наш взгляд, данная поисковая система лучше всего подходит для поиска нишевых товаров. Например, автору этих строк удалось найти тумбу с раковиной, виниловые обои на флазелине, круглую дверную ручку, прекрасное и довольно редкое издание «Евгений Онегина» – и все это по весьма выгодной цене.