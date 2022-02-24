General Motors закрывает приложение Marketplace

В начале декабря 2017 года General Motors запустила приложение Marketplace, описав его как «первую в автомобильной отрасли коммерческую платформу для бронирования и покупки товаров и услуг по запросу». К сожалению, компания закрывает данное приложение.

По словам General Motors, основной причиной этого является тот факт, что Xevo, поставщик программного обеспечения для подключенных автомобилей, решил выйти из бизнеса. Однако, как только приложение Marketplace выйдет из строя, владельцы транспортных средств смогут покупать различные продукты с помощью сторонних приложений, доступных для их информационно-развлекательных систем. Хорошая часть заключается в том, что General Motors стремится вернуться с более качественным аналогичным продуктом, основываясь на отзывах, полученных за годы деятельности Marketplace. Представитель компании сказал, что «основываясь на наших знаниях, а также на меняющихся потребностях и предпочтениях клиентов, GM строит и расширяет свои существующие возможности голосовой связи, приложений и карт, чтобы лучше интегрировать возможности коммерции в автомобиле».
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