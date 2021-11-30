Генеральный директор Epic Games призывает к созданию единого магазина цифровых игр

Генеральный директор Epic Games, Тим Суини недавно выступил на конференции Coalition for App Fairness в Сеуле, где призвал к созданию единого цифрового магазина для игровых платформ. Суини заявил, что Epic Games уже начала работать с издателями и поставщиками услуг, чтобы создать видение единого магазина, в котором покупатели могут быть уверены, что их покупки будут работать на всех платформах. Система, описанная Суини, будет радикальным отходом от существующих экосистем, таких как Xbox, PlayStation, Steam, Nintendo и Epic, где цифровые покупки часто ограничиваются платформой отдельных компаний.

Эта новая система позволит полностью воспроизводить игры, приобретенные из любой экосистемы, на всех поддерживаемых платформах, не требуя многократных покупок. Успех этого видения полностью зависит от подписки игровых студий к программе, что, вероятно, будет трудно продать, учитывая ожидаемое падение продаж. Хотя в настоящее время существуют ограниченные возможности для игр с перекрестной покупкой, киноиндустрия реализовала аналогичную программу с Movies Anywhere, которая может похвастаться такими крупными студиями, как Disney, Sony, Universal и Warner Bros.