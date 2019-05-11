Ghost Gaming ушла из Apex Legends

Ghost Gaming распустила состав по Apex Legends спустя два месяца после открытия подразделения. Об этом рассказал игрок команды в твиттере. По его словам, клуб утратил веру в киберспортивное будущее «королевской битвы».

Apex Legends вышла в начале февраля 2019 года. За первую неделю в неё сыграли 25 млн человек, а спустя три месяца после релиза разработчики заблокировали более 770 тыс. аккаунтов читеров. Издатель игры Electronic Arts не сообщал о планах на киберспортивную сцену «королевской битвы».