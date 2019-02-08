Компания Carve выпустила гибридный скейтборд Agog Sports SLOPEDECK предназначенный для катания на снегу.

Эта доска, с запатентованной основой Morphteck позволяет выполнять крутые повороты в любых условиях. Аналогично, легкое пространство с закрытыми порами обеспечивает более узкую рабочую поверхность.

Гибридный скейтборд использует канадский клен. Кроме того, вогнутая палуба для скейтбордов имеет верхний лист EVA с ручкой, благодаря чему он выглядит как стандартный скейтборд.

Отверстия для поводка на концах гарантируют, что ваш сноуборд поедет туда, куда вы захотите. В комплекте с водонепроницаемым уретановым герметиком, SLOPEDECK обеспечивает плавную езду на долгие годы.