Гибридный скейтборд Agog Sports SLOPEDECK

2019-02-08, Автор - Ganibal; Продукт - Agog Sports SLOPEDECK; [113]
Компания Carve выпустила гибридный скейтборд Agog Sports SLOPEDECK предназначенный для катания на снегу.

Эта доска, с запатентованной основой Morphteck позволяет выполнять крутые повороты в любых условиях. Аналогично, легкое пространство с закрытыми порами обеспечивает более узкую рабочую поверхность.

Гибридный скейтборд использует канадский клен. Кроме того, вогнутая палуба для скейтбордов имеет верхний лист EVA с ручкой, благодаря чему он выглядит как стандартный скейтборд.

Отверстия для поводка на концах гарантируют, что ваш сноуборд поедет туда, куда вы захотите. В комплекте с водонепроницаемым уретановым герметиком, SLOPEDECK обеспечивает плавную езду на долгие годы.

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