Gigabyte анонсировала системы HPC с начинкой NVIDIA A100 Ampere

Gigabyte анонсировала четыре линейки графических серверов, это G492-ZD0, G492-ID0, G262-ZR0 и G262-IR0. На выбор есть сервера с процессором от AMD (AMD EPYC второе поколение) или Intel (Intel Xeon 3-е поколение). Серверы построены с использованием высокоэффективных источников питания, что гарантирует сохранность данных во время отключения электричества.

Графические сервера предназначены для вычисления данных. Gigabyte HPC будут использовать программы HPC и AI (Искусственный интеллект) с GPU-ускорением. Gigabyte HPC включают высокоскоростную сеть NVIDIA Mellanox HDR InfiniBand, а также ПО NVIDIA Magnum IO.
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Gigabyte анонсировала системы HPC с начинкой NVIDIA A100 Ampere

Gigabyte анонсировала четыре линейки графических серверов, это G492-ZD0, G492-ID0, G262-ZR0 и G262-IR0. Н...
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