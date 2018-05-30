Gigabyte объединяется с Intel для устранения побочных уязвимостей

Gigabyte объединяется с Intel для обновления безопасности от новых производных побочных уязвимостей(Side-Channel)Gigabyte проявили инициативу и постоянно работают с Intel для разработки самых современных решений по защите пользователей от Variant 4 и Variant 3a, новых производных методов Side-Channel, ранее раскрытых в январе 2018 года.