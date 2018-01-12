Gigabyte защищает пользователей от уязвимости

Gigabyte быстро обновила меры безопасности и меры предосторожности, согласованные с ответом Intel на защиту клиентов от уязвимостей безопасности в системах, использующих спекулятивное выполнение.Недавно выпущенные обновления BIOS от GIGABYTE интегрируют новейшие версии Intel, для устранения проблем, которые могут быть вызваны уязвимостью безопасности. Клиентам, которые приобрели плату GIGABYTE, настоятельно рекомендуется немедленно посетить официальный сайт GIGABYTE для получения последних обновлений BIOS.