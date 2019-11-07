Gigabyte запускает обновления AGESA 1.0.0.4 B для X570

AMD и Gigabyte продолжают разрабатывать обновления BIOS, которые оптимизируют производительность и стабильность. Последняя версия BIOS имеет микрокод AGESA 1.0.0.4 B и была загружена на официальные страницы поддержки Gigabyte.

Новые обновления BIOS с AGESA 1.0.0.4 B были тщательно протестированы и проверены, чтобы гарантировать, что любые потенциальные проблемы были устранены до выпуска. BIOS для материнских плат Gigabyte X570 обеспечит увеличение скорости загрузки на 35% и усилит поддержку чипсета для APU Raven Ridge.

Новый BIOS улучшит совместимость SATA и NVME RAID для платформы X570. Gigabyte Q-Flash позволяет пользователям обновлять новую версию BIOS на всех платформах X570 без необходимости устанавливать процессор, память или графическую карту.