Глава Xiaomi проспорил 150 миллионов долларов

Произошло это в 2013 году, когда Xiaomi была еще молодой-зеленой компанией. В эфире одного из китайских телеканалов Цзюнь встретился с Дуном Минчжу — руководителем компании Gree Electric Appliances Inc — крупнейшего в Китае производителя кондиционеров. Никто Лэя Цзюня за язык не тянул, но он на всю страну заявил, что через 5 лет доход Xiaomi будет больше, чем у Gree.

«Пусть вся страна станет свидетелем: если через пять лет наши доходы превзойдут доходы Gree, председатель Дун, пожалуйста, заплатите мне один юань», — сказал тогда Цзюнь. Но Минчжу предложил повысить ставки до 1 миллиарда юаней, а сейчас это $148,4 миллионов. Возможно, все уже и забыли об этом споре, но на днях Gree опубликовала финансовый отчет за 2018 год. Доход компании составил 198 млрд юаней ($29,4 млрд), а это почти на 20 миллиардов юаней больше, чем у Xiaomi. Признает ли Лэй Цзюнь свое поражение и потребует ли Дун Минчжу свой выигрыш — пока неизвестно, обе компании отказываются от комментариев. Возможно, из-за того, что на материковой части Китая азартные игры запрещены. При этом Лэй Цзюнь не бедствует и сейчас может позволить себе такие «траты»: судя по годовому отчёту Xiaomi для гонконгской биржи, за год он получил около $1,5 млрд и заслуженно стал самым высокооплачиваемым сотрудником Xiaomi.