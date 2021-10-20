Global Realme GT 5G получает бета-версию раннего доступа Realme UI 3.0

Заранее вам понадобится как минимум 10 ГБ свободного места на вашем устройстве, и лучше всего сделать резервную копию ваших данных перед всем процессом. Ваш телефон должен иметь заряд батареи не менее 60% и перед началом обновления должна быть установлена последняя версия программного обеспечения RMX2202_11_A.14.
Бета-тестировщикам также следует заполнить форму канала заявки. Как только все критерии будут соблюдены и вы будете выбраны, вы сможете получить новое обновление в разделах обновления программного обеспечения в меню настроек и загрузить его как OTA-обновление.