Глобальная версия Xiaomi Mi Band 5 не получила NFC

Компания Xiaomi представила международную версию фитнес-браслета Mi Band 5, который продается в Китае уже около месяца. Итак, главным отличием глобальной версии от китайской является отсутствие поддержи NFC. Цена Xiaomi Mi Smart Band 5 в Европе составит 40 евро, но первые покупатели смогут купить его со скидкой за 35 евро.

Браслет характеризуется 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 126:294 пикселей, 65 динамическими циферблатами, поддержкой Bluetooth 5.0, магнитной зарядкой, более точным отслеживанием пульса, аккумулятором ёмкостью 125 мАч и поддержкой 11 видов спортивной активности.

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