Глобальный сбой в мессенджере Telegram произошел из-за Китая

Telegram разместил обращение на своем официальном аккаунте в Твиттере, сообщив своим пользователям, что служба обмена сообщениями подвергается мощной DDoS-атаке. По словам Дурова, большинство IP-адресов атак, похоже, были из Китая. Он также отметил, что время нападений совпадает с акциями протеста, которые прошли в Гонконге в воскресенье. Большинство жалоб поступает на версии мессенджера для компьютера и варианта для работы в браузере. Пользователи чаще всего испытывают проблемы со входом в мессенджер, а некоторые — с отправкой сообщений.

Telegram является одним из наиболее часто используемых приложений для обмена сообщениями в Гонконге, главным образом благодаря своему зашифрованному алгоритму обмена сообщениями между равноправными узлами. Это не первый случай, когда приложение подвергается DDoS-атаке. В 2015 году в Telegram произошел глобальный сбой в результате кибератаки, когда Китай собирался начать преследование адвокатов-правозащитников в стране.

Telegram пытаются полностью заблокировать на территории России с 16 апреля 2018 года. Суд постановил ограничить доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей.