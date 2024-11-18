Gmail будет предоставлять временную электронную почту

На текущий момент в интернете существует множество сервисов, предлагающих временные почтовые ящики, причём большинство из них предоставляют услуги абсолютно бесплатно, что удобно в случае, когда нужно где-то зарегистрироваться, но при этом нет желания давать свою основную почту. Примечательно, что до сих пор ни одна из крупных технологических компаний не предложила подобный сервис, хотя функция крайне популярная и явно пользуется спросом. Однако ситуация может измениться — команда издания Android Authority обнаружила упоминания о новой функции под названием Shield Email в последней версии приложения Gmail для Android. Суть функции в том, что компания Google предоставляет вам временный адрес электронной почты, который вы можете использовать вместо своего основного адреса для взаимодействия с третьими лицами.

Письма, отправленные на этот временный адрес, пересылаются в ваш основной почтовый ящик. И если в какой-то момент вы решите, что больше не хотите получать сообщения на этот адрес, вы просто удаляете его, избегая проблем со спамом и фильтрацией. Предполагается, что, как и большинство существующих сервисов временной почты, Google будет ограничивать возможность отправки писем с временного адреса, чтобы предотвратить его использование в целях спама или различных хакерских атак. Кроме того, пользователи, возможно, смогут создать несколько временных адресов одновременно, чтобы использовать их для различных сервисов и не предоставлять одну и ту же временную почту всем подряд.