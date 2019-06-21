Gmail для Android переходит на темную сторону

Этот год кажется самым темным годом в истории мобильных ОС, учитывая, что Android и iOS получают официальные темные темы для всей системы. Также темную тему получит Gmail для Android.

Новая опция еще находится в процессе, хотя некоторые пользователи последней версии приложения уже сейчас могут случайным образом увидеть её в действии.Тёмный режим присутствует в меню настроек приложения, а увидеть его в главном окне или боковой панели пока нельзя.

Официальный запуск тёмной темы для Gmail может быть отложен до выхода Android Q, который состоится в конце лета. К этому моменту не только Gmail, но и многие другие приложения Android получат поддержку темного режима.