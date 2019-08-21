Gmail получит новые возможности исправления орфографии и грамматики

Компания Google объявила, что в приложении Gmail скоро будет развернуто несколько изящных функций. Хотя в приложении есть предиктивный текст, пользователи по-прежнему склонны к опечаткам или грамматическим ошибкам.

Новые возможности активируют искусственный интеллект, чтобы делать более умные предложения по проверке орфографии при одновременном обнаружении потенциальных грамматических проблем. Кроме того, Google упоминает, что он добавил автокоррекцию по мере ввода для повышения точности, но только для некоторых распространенных орфографических ошибок. Полное развертывание произойдет к середине сентября.