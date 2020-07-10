GoPro Hero 8 Black теперь можно использовать в качестве в веб-камеры

Если вы являетесь счастливым обладателем экшн-камеры GoPro Hero 8 Black теперь с помощью программной утилиты можно использовать ее в качестве веб-камеры.

Программное обеспечение, которое все еще находится в бета-версии, позволяет пользователям подключать камеру Hero 8 через USB и использовать ее в качестве веб-камеры. Без этой утилиты владельцы должны были использовать комбинацию ключей и кабелей HDMI, чтобы использовать камеру со своими компьютерами.

В настоящее время программное решение работает только с Mac, а версия для Windows уже находится в разработке. Чтобы использовать Hero 8 в качестве веб-камеры, загрузите последнюю версию прошивки с GoPro и воспользуйтесь новым приложением GoPro Desktop Utility для веб-камеры. Hero 8 Black и GoPro Webcam совместима с Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Discord и BlueJeans. При доступе через браузер Google Chrome на macOS, Webex, Skype, Facebook Rooms, Facebook Messenger и Slack также поддерживаются.
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GoPro Hero 8 Black теперь можно использовать в качестве в веб-камеры

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