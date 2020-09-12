GoPro Hero 9 Black получит съемное защитное стекло объектива

Авторитетный искатель утечек Роланд Квандт, который ранее опубликовал качественные рендеры экшн-камеры GoPro Hero 9 Black, поделился еще одной интересной подробностью о грядущей новинке. Утверждается, что камера получит съемное защитное стекло объектива, которое было во всех моделях, но исчезло в пока еще актуальной GoPro Hero 8 Black.

Предыдущие слухи прочили камере 1,4-дюймовый цветной дисплей, новый 23,6 Мп датчик изображения, возможность записывать видео в разрешении 5120:2880 пикселей с частотой в 30 кадров в секунду и аккумулятор ёмкостью 1720 мАч. Её цена должна составить 480 долларов.