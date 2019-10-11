GoPro представляет Hero 8 Black

Американская компания GoPro представила новую камеру. Новый Hero 8 Black на 14% легче своего предшественника и оснащен 12-мегапиксельной камерой. По заявлению производителя, Hero 8 Black будет доступен с 15 октября 2019 года.

Новинка получила функцию HyperSmooth 2.0. По словам производителя, она обеспечит сглаживание неровных видеороликов и снижение шума ветра.

Помимо новых камер, компания анонсировала три модульных дополнения.

«Display Mod» включает в себя 1,9 дюймовый дисплей.

«Media Mod» направленный микрофон.

«Light Mod» дополнительное водонепроницаемое освещение.