Голосовой помощник Samsung S Voice перестанет работать с 1 июня этого года

Компания Samsung решила прекратить поддержку своего первого голосового помощника S Voice, который был создан для прямой конкуренции Siri от Apple. Это произойдет с 1 июня 2020 года.

S Voice, был представлен ​​в 2012 году в Galaxy S III, но был глючным и медленным. Помощник может устанавливать напоминания и совершать звонки, но не может отвечать на вопросы пользователей в диалоговом режиме, как это делают Siri и Google Assistant. На сегодняшний день S Voice функционирует на весьма старых устройствах, а также на некоторых моделей умных часов. Пользователей относительно свежих устройств Samsung данная проблема не затронет, с 2017 года аппараты Samsung поставляется с ассистентом Bixby.