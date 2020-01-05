Гоночная команда "Lada Sport Rosneft" опубликовала состав пилотов на сезон 2020

2020-01-05, Автор - Ramil; Продукт - Российская серия кольцевых гонок; [153]
Гоночная команда Lada Sport Rosneft назвала пилотов, которые будут выступать в Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в 2020 году. В городе Тольятти на базе Lada Sport прошла презентация команды и поставили задачи на новый сезон.

В новом сезоне вместо зачёта S1600 команда будет представлена в классе "Туринг-лайт", где за руль Lada Granta сядут опытный пилот Владимир Шешенин и молодой гонщик Леонид Панфилов, действующий чемпион России по картингу в классе KZ2.

В классе "Суперпродакшен" на Lada Vesta 1.6T продолжат выступать Андрей Петухов и Владислав Незванкин, а в классе "Туринг" на Lada Vesta Sport TCR будут пилотировать Кирилл Ладыгин и Владимир Митяев.


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