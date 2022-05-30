Google Assistant будет распознавать ваш голос

Всесторонний анализ приложения Google для Android выявил потенциальные планы по улучшению функции Google Assistant. Конечно, эти глубокие погружения в APK-файлы не всегда точны и некоторые функции могут не появиться в будущих версиях.

В любом случае, интересно видеть, что Google делает еще один большой шаг к улучшению своего умного помощника. Похоже, что если вы выберете улучшенный интерфейс Google Assistant, система будет хранить и анализировать ваш собственный голос для более «персонализированного распознавания речи». Хранение и анализ голоса улучшит время отклика и точность, поскольку голос пользователей и часто используемые слова станут знакомы для Google Assistant. Помощник также будет иметь доступ к серверам Google, где будут собираться и анализироваться сводки речевых моделей других пользователей. Эта функция, вероятно, позволит более продвинуто распознавать команды и имена контактов. Конечно, из соображений конфиденциальности, Google оставит в настройках возможность отказаться от персонализированного распознавания речи, если вы не хотите, чтобы ваш голос где-либо сохранялся.
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