Google Assistant может самостоятельно записывать личные разговоры

Если вы используете Android-помощник Google, скорее всего, вы заметили, что ваш телефон иногда просыпается без запроса «ОК, Google». Компания нанимает подрядчиков, чтобы они прослушали некоторые записи своего помощника и расшифровали их в текст.

По сообщению бельгийского новостного агентства VRT NWS, более 1000 таких записей утекли. Из них 153 вообще не были вызваны командой голосовой активации «ОК Google». Это были записи разговоров, содержащие много личной информации. Google опубликовал заявление, в котором говорится, что это вина одного из ее нанятых подрядчиков и ведется расследование. При нормальных обстоятельствах только 0,2% записей проверяются нанятыми языковыми экспертами. Это необходимо для повышения точности работы помощника Google и других технологий, связанных с речью.

Проблема в текущей ситуации заключается в том, что устройство Android испытывает то, что компания называет «ложным принятием». Когда устройство во время разговора интерпретирует часть фонового шума как команду активации и начинает запись личной информации.