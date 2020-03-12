Google Assistant получит поддержку датчиков и детекторов дыма

Виртуальный помощник Google Assistant, помощник который доступен всем. Приложение охватывает практически все, что касается умного дома. Этих функций не хватало в устройства умного дома. Обновление было замечено на странице Google Smart Home.

Google внедряет поддержку датчиков дыма и детекторов дыма в приложение Google Assistant. Изначально, приложение могло выполнять функции включения и выключения источников света. Внедрение новой функции, обезопасит ваш дом. Обновление будет поставляться с детекторами дыма, также с детекторами угарного дыма и сообщать о состоянии отдельного датчика, который находится в системе.