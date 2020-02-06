Google Assistant поможет трекеру Tile искать потерянные вещи

Голосовой помощник Google Assistant объединился с Bluetooth-трекером Tile, чтобы еще быстрее находить вещи лежащие не на своих местах. Теперь можно попросить свою умную колонку «позвонить» потерянному предмету.

Раньше вам приходилось говорить «ОК, Google, попроси Tile найти мои ключи», чтобы включить в ваш поиск помощника Google. Благодаря новому обновлению вы сможете произносить более простые слова, такие как «Ок, Google, найди мои ключи», и трекер, прикрепленный к вашим ключам, зазвонит, что позволит вам быстро их найти.

С помощью трекера пользователи уже находят каждый день более 5 млн. вещей. Предполагается, что в первой половине этого года Apple выпустит конкурента под названием AirTags.