Google Assistant прибывает в Карты Google

Во время своего выступления на CES 2019 компания Google заявила, что завершила интеграцию Google Assistant в Google Maps для Android и iOS. Таким образом, вы можете поделиться ETA, отвечать на текстовые сообщения и воспроизводить музыку, не закрывая окно навигации.

Основной причиной этого шага было отсутствие интереса со стороны пользователей iPhone. Клиенты Apple не устанавливают Assistant как отдельное приложение из Apple Store, но существует огромный спрос для установки Карт. Таким образом, владельцы iPhone могут получить всю информацию без помощи родного помощника Siri.