Google Assistant теперь может отправлять напоминания членам семьи

2019-08-15, Автор - Anna; Продукт - Google Assistant ; [82]
Благодаря последнему обновлению пользователи Google Assistant смогут создавать напоминания для близких людей, чтобы они могли выполнять различные действия, такие как уборка мусора, оплата счета или выгул собаки.

По словам Google, новая функция будет доступна в течение следующих нескольких дней пока на английском языке для смартфонов, динамиков и интеллектуальных дисплеев в США, Австралии и Великобритании. Если вы хотите опробовать функцию, просто попросите помощника: « Привет, Google, напомни [имя] вынести мусор в 8 часов вечера ». Человек, которому адресовано сообщение, получит уведомление на свое устройство.

Кроме того, Google объявил, что назначаемые напоминания будут работать на основе местоположения с определенным адресом или ориентиром. Например, вы можете создать напоминание, чтобы кто-то забрал цветы по прибытии в определенный город или адрес. Помощник Google распознает, что человек прибыл по указанному адресу, и отобразит сообщение. Создавать напоминания можно только для тех людей, которые входят в вашу семейную группу Google или для тех, чьи учетные записи связаны с тем же интеллектуальным дисплеем или динамиком. Кроме того, получатель должен быть в контактах Google отправителя.

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