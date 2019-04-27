Google Assistant теперь может рассказать сказку перед сном на Android и iOS

Давным-давно, в 2017 году, умная колонка Google Home научилась рассказывать истории. И вот, наконец, эта функция добралась до систем Android и iOS.

Окей, гугл, расскажи историю

Если ваш ребёнок понимает английский язык и живёт в США, Великобритании, Канаде, Австралии или Индии, то Google Assistant уже сейчас поможет ему отправиться в страну снов. Для этого всего лишь нужно установить последнюю версию Google Play Книги и сказать: «Hey Google Tell Me A Story», после чего смартфон зачитает одну из популярных сказок. Кстати говоря, теперь помощник может читать и аудиокниги из этой онлайн-библиотеки. О выпуске обновления для наших широт пока не известно.