Google Assistant теперь может выполнять видео и аудио звонки в WhatsApp

WhatsApp является самым популярным приложением для обмена сообщениями в мире. Теперь, вы можете попросить помощника Google Assistant на своем смартфоне начать видео или аудиозвонок через WhatsApp. Это так же просто, как сказать: «Привет, Google, видео WhatsApp, …..» или «Привет, Google, WhatsApp, позвони ….».

Ранее аудиовызовы через Google Assistant работали только через обычную сетевую программу, а видеовызовы через Assistant работали только с видеовстречами Google или Duo. Благодаря интеграции WhatsApp видео/аудио звонки стали намного проще для миллионов людей во всем мире.

Компания Google уже начала развертывание, так что может пройти несколько дней или даже недель, прежде чем он будет работать для всех по всему миру.