Google Assistant заговорит по-русски

Google анонсировала появление поддержки русского языка в Google Assistant в ближайшие месяцы. Изначально она будет только на смартфонах.oogle Assistant собирает данные из Gmail, может управлять системой умного дома, подбирать музыку, производить поиск информации в интернете и отвечать на вопросы. Этот сервис был запущен в США в мае 2016 года.

Не исключено, что умные колонки Google Home и другие продукты компании появятся в нашей стране после того, как Google добавит им поддержку Google Assistant на русском.