Google Bard теперь умеет озвучивать ответы…

Также хотелось бы напомнить, что функция добавления изображений к запросам была показана Google на конференции I/O ещё в мае текущего года. В одном из слайдов Google предложила использовать эту функцию, чтобы попросить помощи у чат-бота в написании смешного подписи к картинке с двумя собаками. Как говорит Google, эта функция теперь доступна на английском языке и в ближайшем будущем будет улучшена для работы с другими языковыми пакетами (впрочем, никто не мешает просто перевести описание изображения в переводчике). Google также анонсировала несколько других новых функций — возможность закрепить и переименовать беседы, поделиться ответами с друзьями и изменять тональность и стиль ответов. Видимо, постепенно Google набирает обороты в этом направлении и имеет все шансы стать абсолютным лидером.