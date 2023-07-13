Google Bard теперь умеет озвучивать ответы

Компания Google официально добавила несколько новых функций в свой чат-бот Bard — теперь технология компании умеет проговаривать вам свои ответы и отвечать на запросы, демонстрируя в том числе и изображения. В своей статье в официальном блоге компания Google позиционирует голосовые ответы Bard как полезный способ исправить произношение слова в случае с иностранным языком или прослушать стихотворение в случае, когда читать его не совсем удобно и комфортно. Вы сможете слышать звуковые ответы, введя запрос и выбрав соответствующую иконку на панели управления. Звуковые ответы будут доступны на более чем 40 языках, так что в ближайшее время вы сможете ими воспользоваться.

Также хотелось бы напомнить, что функция добавления изображений к запросам была показана Google на конференции I/O ещё в мае текущего года. В одном из слайдов Google предложила использовать эту функцию, чтобы попросить помощи у чат-бота в написании смешного подписи к картинке с двумя собаками. Как говорит Google, эта функция теперь доступна на английском языке и в ближайшем будущем будет улучшена для работы с другими языковыми пакетами (впрочем, никто не мешает просто перевести описание изображения в переводчике). Google также анонсировала несколько других новых функций — возможность закрепить и переименовать беседы, поделиться ответами с друзьями и изменять тональность и стиль ответов. Видимо, постепенно Google набирает обороты в этом направлении и имеет все шансы стать абсолютным лидером.