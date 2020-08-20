Google Chrome Canary теперь может проверить взломанные пароли

Ещё в октябре прошлого года, компания Google представила множество функций конфиденциальности для Google Maps, YouTube и Google Chrome. Это включало функцию проверки пароля для Chrome, которая позволяла пользователям проверять, не был ли какой-либо из их паролей взломан в результате утечки общедоступных данных. Теперь компания внедряет эту функцию в Google Chrome для Android.

Последнее обновление для Google Chrome Canary представляет новую функцию под названием "массовая проверка пароля". После включения этой функции, она добавляет новую опцию в настройках браузера под названием "проверка паролей". Данная опция сканирует все ваши сохраненные пароли и предупреждает пользователей, если их пароль был взломан в результате утечки данных.

Наряду с функцией проверки пароля в обновлении Chrome Canary также представлена функция проверки безопасности браузера для версии Android.
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