Google Chrome Canary теперь может проверить взломанные пароли

Последнее обновление для Google Chrome Canary представляет новую функцию под названием "массовая проверка пароля". После включения этой функции, она добавляет новую опцию в настройках браузера под названием "проверка паролей". Данная опция сканирует все ваши сохраненные пароли и предупреждает пользователей, если их пароль был взломан в результате утечки данных.
Наряду с функцией проверки пароля в обновлении Chrome Canary также представлена функция проверки безопасности браузера для версии Android.