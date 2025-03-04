Google Chrome деактивировал расширение uBlock Origin

Google продолжает отключать старые расширения, включая оригинальный блокировщик рекламы uBlock Origin, в рамках перехода браузера Chrome на новую спецификацию расширений Manifest V3. По заявлению компании, новый стандарт должен повысить уровень конфиденциальности и безопасности, но при этом лишает некоторые блокировщики рекламы критически важной функциональности. В отличие от Google, Mozilla, например, не собирается вводить такие ограничения в своем браузере Firefox. Пользователи из сети уже сообщают, что Chrome начал массово отключать устаревшие расширения. При этом в браузере появляется уведомление под значком расширений, предупреждающее, что они больше не поддерживаются. Пользователю предлагается либо удалить, либо управлять отключёнными дополнениями.

Процесс отключения uBlock Origin в Chrome и других браузерах на базе Chromium начался ещё в октябре 2024 года, но в последние недели он затронул значительно больше пользователей. В результате Google полностью отказывается от поддержки Manifest V2, что затронет не только uBlock Origin, но и другие расширения, которые не могут или не успели перейти на Manifest V3. Взамен пользователи могут установить uBlock Origin Lite, однако его функциональность ограничена из-за новых правил Google. При этом влияние Manifest V3 распространяется не только на Chrome — браузеры на основе Chromium, такие как Microsoft Edge, также теряют поддержку Manifest V2. Это немного огорчит ярых фанатов AD-блокеров.